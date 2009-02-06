Бориспіль прикрасять Беркутом у «полегшеній формі»

У складі батальйону міліції швидкого реагування у Київській області буде сторено спеціальну роту, яка забезпечуватиме контроль на території аеропорту “Бориспіль”.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, про це йшлося на нараді у місті Бориспіль за участю помічника міністра внутрішніх справ у Київській області Михайла ТЕРПЕЛИВЦЯ і заступника міністра - начальника Управління організації охорони громадського порядку МВС України Іван ПРОШКОВСЬКИЙ. На нараді було обговорено з підрозділом міліції особливого призначення “Беркут” питання посилення порядку та якості безпеки в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

На нараді також було запропоновано удосконалити обмундирування бійців спецпідрозділу та змінити нинішню форму на більш легку, зручну та комфортну.

Науково-дослідний інститут Департаменту ресурсного забезпечення МВС України запропонував низку зразків форми та амуніції.