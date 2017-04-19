У мережі жінка попросила поради з приводу майбутнього татуювання свого п'ятирічного сина

Користувачі мережі активно обговорюють пост молодої матері, яка просить поради у своїх передплатників з приводу майбутнього татуювання свого п'ятирічного сина.

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Жінка, посаду якої опубліковано в Reddit в тред у вигляді скріншоту,шукає салони, в яких би погодилися прийняти її сина.

За її словами, вона відшукала «милі картинки на тему відносин матері і сина» і планує подарувати дитині татуювання на шостий день народження.

Користувачі виступили за «сертифікацію» батьків. На їх думку, перед тим, як приймати рішення про те, щоб завести дітей, люди повинні проходити курси або здавати якісь тести. Юзер під ніком cheestaysfly зазначив, що подібні процедури існують для отримання водійських прав, риболовлі та іншого, але чомусь не стосуються безвідповідальних батьків.

Інші користувачі заявили, що подібні ситуації виводять їх з себе. «Боже, як же мене це дратує», - пише юзер під ніком duktig.

Деякі закликали відправляти анонімні скарги в поліцію, щоб уберегти дитину від «подарунка».