Ведучий російського пропагандистського каналу приніс у студію "відро г**на" (відео)

Ведучий російського пропагандистського "Першого каналу" приніс у студію відро ла*на під час політичного шоу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський.

"Нарешті в ефірі російського "Першого каналу" з'явилося те, чого так довго чекав російський глядач, - відро з г**ном. Зрозуміло, його запропонували з'їсти гостю з України", - йдеться у його повідомленні.

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Журналіст зазначив, що це той випадок, коли він повністю згоден з продюсерами росТБ. "З тими, хто погоджується брати участь у російських телешоу, так і потрібно робити", - упевнений він.

Йдеться про українського блогера Сергія Запорозького. "Киплять пристрасті, всі лаються, ведучий цитує фейковий твітер Запорозького, потім у студію виносять відро г**на", - прокоментував ситуацію Казанський.