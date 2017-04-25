Лавров знову обмовився й назвав "ЛНР" "лаоською республікою" (відео)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову обмовився і назвав проросійських бойовиків на Донбасі представниками "лаоської" замість "Луганської народної республіки".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Москві за підсумками переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, говорячи про необхідність розслідувати факт підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області.

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"Обмінялися думками про те, як забезпечити об'єктивне транспарентне розслідування. Пан Заньєр як генеральний секретар ОБСЄ здійснюватиме оперативні дії у цьому зв’язку", - сказав Лавров.

"Виходимо з того, що у розслідуванні мають брати участь поряд з СММ (ОБСЄ) й представники (Тристоронньої контактної групи), і Спільний центр координації та контролю, і влада України, і проголошеної лаоської... "Луганської народної республіки", - сказав Лавров.

Він заявив, що заходи із забезпечення безпеки співробітників місії мають бути посилені.

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Як відомо, Лавров не вперше називає "лаоською народною республікою" проросійських бойовиків, які контролюють частину Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.