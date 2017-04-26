У Пакистані провели конкурс краси для буйволів

У Пакистані відбувся конкурс краси для буйволів рідкісної породи, яка водиться тільки в окрузі Сват провінції Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє видання Dawn.

У змаганні брали участь близько 200 буйволів, яких привезли з різних куточків округу. Крім самого красивого тварини, журі обрало найкраще буйволеня і бика, а також буйволицю, що дає найбільше молока.

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Перше місце посіла тварина фермера Лаіка Бадара (Laiq Badar), що визнана найкращою за екстер'єром і кількістю молока. «У мене десять буйволів цієї породи, що дають мені засоби до існування, — повідомив він. — Сьогодні я гордий, що моя тварина отримала головний приз».

Захід проводили місцеві влади і сільськогосподарський університет Пешавара на кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку. Головний приз склав 75 тисяч пакистанських рупій.