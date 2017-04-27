В Огайо через ожиріння небіжчика у крематорії почалася пожежа

В крематорії американського міста Цинциннаті, штат Огайо, в середу вночі сталася пожежа через дуже огрядного небіжчика. Про це пише місцеве видання WCPO.

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"Мій співробітник саме кремував людину, яка страждала на сильне ожиріння. Через це вогонь розгорівся сильніше від допустимого для устаткування рівня", - розповів власник крематорію Дон Кетчен.

Полум'я перекинулося на сусідні контейнери і кімнату.

Пожежу загасили за дві години. Крематорій продовжить працювати – за словами власників, він не надто пошкоджений.

Фахівці відзначають, що під час кремації огрядних тіл дійсно існує ризик виникнення пожежі. Аналогічний випадок стався в 2014 році у Вірджинії з небіжчиком, який важив понад 220 кілограмів. Тоді від диму перегрілася обшивка даху біля димаря.