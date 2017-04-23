В Одесі через пожежу на ринку постраждали шестеро людей - ДСНС

В Одеси через пожежу на ринку «Північний» у Суворовському районі постраждали 6 осіб. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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«Виникло загорання торгових модулів, внаслідок чого постраждало 6 осіб. О 20 год. 07 хв. пожежу ліквідовано на площі приблизно 700 м.кв», - йдеться у повідомленні.

Пожежею знищено та пошкоджено близько 143 торгівельних павільйонів, врятовано - 307. Причина виникнення пожежі встановлюється.

До ліквідації пожежі залучались 11 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників і пожежників.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Одесі сталася масштабна пожежа торгових павільйонів на ринку «Північний». Раніше повідомлялося про двох постраждалих патрульних.