"Просто додай патріотичного!": соцмережі відреагували на рішення щодо скандальної Арки Дружби народів

27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки Дружби народів. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.

1 травня "Правий сектор" запропонував свої варіанти розфарбування Арки Дружби народів у Києві: або перефарбувати її у національні орнаменти, або в національні орнаменти країн Європи, які беруть участь у Євробаченні-2017.

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Сьогодні, 4 травня, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Арку Дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту.

Соцмережі вже відреагували на блокування розфарбування Арки та рішення прикрасити її фрагментом орнаменту. Деякі користувачі вже фантазують, як вона виглядатиме, а дехто каже, що будь-який конфлікт легко залагодити національним орнаментом:

Веселкову Арку дружби народів долатають українським орнаментом https://t.co/eiL4XXOVBSpic.twitter.com/IVI2jylcWe — Українська правда (@ukrpravda_news) May 4, 2017