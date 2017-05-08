"Пролітаючи, як фанера над Парижем": соцмережі відреагували на поразку "подруги Путіна" на виборах у Франції

10:32, 08 травня 2017
Курйози
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Макрон упевнено переміг Ле Пен.

Незалежного кандидата та лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,06% виборців.

Зокрема, за Макрона проголосувало 20 мільйонів 703 тисячі 694 виборці.

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Його опонент від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен отримала 33,94% голосів французів, або 10 млн 637 тис. 120 осіб.

Соцмережі відреагували на перемогу Макрона та фіаско "подруги Путіна" Ле Пен:

 

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Новина в сюжеті: Вибори президента Франції
Теги: #Макрон переміг на виборах президента Франції#перемога Макрона