"Пролітаючи, як фанера над Парижем": соцмережі відреагували на поразку "подруги Путіна" на виборах у Франції
Макрон упевнено переміг Ле Пен.
Незалежного кандидата та лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,06% виборців.
Зокрема, за Макрона проголосувало 20 мільйонів 703 тисячі 694 виборці.
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Його опонент від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен отримала 33,94% голосів французів, або 10 млн 637 тис. 120 осіб.
Соцмережі відреагували на перемогу Макрона та фіаско "подруги Путіна" Ле Пен:
May 8, 2017
#Трамп привітав #Макрон'а з «великою перемогою» на виборах у Франції ► https://t.co/KMTyzgfo0npic.twitter.com/Cyqipwp9oX— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 7, 2017
#Макрон здобув на виборах президента Франції понад 66% голосів – офіційні дані ► https://t.co/vtk7rvOc9A#macron#Presidentielle2017pic.twitter.com/EyLPDsE3gd— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 8, 2017
З іншої сторони, кожен третій проголосував за Ле Пен! =О#макрон— Мазуркевич Олександр (@MazurkevychO) May 8, 2017