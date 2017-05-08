"Пролітаючи, як фанера над Парижем": соцмережі відреагували на поразку "подруги Путіна" на виборах у Франції

Макрон упевнено переміг Ле Пен.

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