Клінтон про перемогу Макрона у Франції: це поразка для тих, хто втручається в демократію

Колишній кандидат від Демократичної партії у президенти США Гілларі Клінтон прокоментувала перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції, назвавши такий результат поразкою для тих, хто втручається в демократію.

Про це йдеться в повідомленні політика у Twitter.

«Перемога для Макрона, для Франції, ЄС та світу. Поразка для тих, хто втручається в демократію. (Хоча ЗМІ говорять, що я не можу говорити про це)», – написала вона, коментуючи результати другого туру виборів президента Франції.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that) — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 7 травня 2017 р.

Читайте такожОбраний президентом Франції Макрон виступив перед своїми виборцями

Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Згідно із даними французького МВС, за результатами опрацювання 99,9% голосів, лідер партії «Вперед» Еммануель Макрон має показник 66,06% голосів проти 34,9%, які отримала лідерка «Національного фронту» Марін Ле Пен.

Перемогу Макрона вже прокоментували світові лідери, свої привітання висловив і президент України Петро Порошенко.