Клінтон про перемогу Макрона у Франції: це поразка для тих, хто втручається в демократію

04:19, 08 травня 2017
Світ
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Колишній кандидат від Демократичної партії у президенти США Гілларі Клінтон відреагувала на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції.

Халларі Клінтон / REUTERS

Колишній кандидат від Демократичної партії у президенти США Гілларі Клінтон прокоментувала перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції, назвавши такий результат поразкою для тих, хто втручається в демократію.

Про це йдеться в повідомленні політика у Twitter.

«Перемога для Макрона, для Франції, ЄС та світу. Поразка для тих, хто втручається в демократію. (Хоча ЗМІ говорять, що я не можу говорити про це)», – написала вона, коментуючи результати другого туру виборів президента Франції.

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Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Згідно із даними французького МВС, за результатами опрацювання 99,9% голосів, лідер партії «Вперед» Еммануель Макрон має показник 66,06% голосів проти 34,9%, які отримала лідерка «Національного фронту» Марін Ле Пен.

Перемогу Макрона вже прокоментували світові лідери, свої привітання висловив і президент України Петро Порошенко.

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Теги: #Макрон і Ле Пен#Макрон переміг на виборах президента Франції#Клінтон про Макрона