Клінтон про перемогу Макрона у Франції: це поразка для тих, хто втручається в демократію

Колишній кандидат від Демократичної партії у президенти США Гілларі Клінтон прокоментувала перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції, назвавши такий результат поразкою для тих, хто втручається в демократію.

Про це йдеться в повідомленні політика у Twitter.

«Перемога для Макрона, для Франції, ЄС та світу. Поразка для тих, хто втручається в демократію. (Хоча ЗМІ говорять, що я не можу говорити про це)», – написала вона, коментуючи результати другого туру виборів президента Франції.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that)