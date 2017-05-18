Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Чернігові планують розвернути спиною до Москви за 14,5 тисяч гривень

У Чернігівській міськраді заявили, що розворот пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому у протилежний бік обійшовся бюджету міста у 14,5 тис. грн., а 700 тис. грн. - це загальна вартість робіт з реконструкції пам'ятника. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба міськради.

Зазначається, що безпосередньо на розворот пам’ятника Богданові Хмельницькому з міського бюджету витратиться менше 14,5 тис грн. Ці роботи є лише частиною загальної реконструкції постаменту пам’ятника - до них увійшли демонтаж постаті пам’ятника, маса якої досягає 5 тонн, її подальше встановлення, а також зведення і демонтаж будівельних риштувань. Крім того, під час демонтажу та, власне, монтажу використовувалася важка будівельна техніка - автокран.

«Решта робіт з реконструкції пам’ятника включатимуть, фактично, формування нового фундаменту під існуючий постамент.

Як повідомили в управлінні капітального будівництва міської ради, "вже зараз навіть неозброєним оком можна побачити, що постамент трохи нахилився. Тобто існуюча основа не може забезпечити пам’ятнику необхідну міцність і при подальшому пошкодженні не виключене його руйнування. Тому в ході реконструкції передбачене закріплення постаменту за допомогою паль".

Також у реконструкцію входять інші реставраційні роботи – аж до ремонту емблем, хімічного закріплення гіпсу на ліпному декорі та художнього розпису поверхні цього декору.

"Близько 700 тис грн – вартість усіх цих робіт загалом, а не лише розвороту скульптури гетьмана", - констатували у прес-службі міської ради.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові пам'ятник гетьману України Богдану Хмельницькому, встановлений в однойменному сквері у центрі міста, цього тижня розвернули спиною до Москви. Дискусія щодо необхідності повернути Хмельницького обличчям до П'ятницької церкви, обласного драмтеатру і Красної площі велася досить довго. Тепер у ході реконструкції скверу постать Хмельницького - робота відомого скульптора Івана Кавалерідзе - розвернули, встановивши обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви.