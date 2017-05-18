Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Чернігові планують розвернути спиною до Москви за 14,5 тисяч гривень
Близько 700 тисяч гривень – вартість усіх цих робіт загалом.
У Чернігівській міськраді заявили, що розворот пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому у протилежний бік обійшовся бюджету міста у 14,5 тис. грн., а 700 тис. грн. - це загальна вартість робіт з реконструкції пам'ятника. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба міськради.
Зазначається, що безпосередньо на розворот пам’ятника Богданові Хмельницькому з міського бюджету витратиться менше 14,5 тис грн. Ці роботи є лише частиною загальної реконструкції постаменту пам’ятника - до них увійшли демонтаж постаті пам’ятника, маса якої досягає 5 тонн, її подальше встановлення, а також зведення і демонтаж будівельних риштувань. Крім того, під час демонтажу та, власне, монтажу використовувалася важка будівельна техніка - автокран.
«Решта робіт з реконструкції пам’ятника включатимуть, фактично, формування нового фундаменту під існуючий постамент.
Як повідомили в управлінні капітального будівництва міської ради, "вже зараз навіть неозброєним оком можна побачити, що постамент трохи нахилився. Тобто існуюча основа не може забезпечити пам’ятнику необхідну міцність і при подальшому пошкодженні не виключене його руйнування. Тому в ході реконструкції передбачене закріплення постаменту за допомогою паль".
Також у реконструкцію входять інші реставраційні роботи – аж до ремонту емблем, хімічного закріплення гіпсу на ліпному декорі та художнього розпису поверхні цього декору.
"Близько 700 тис грн – вартість усіх цих робіт загалом, а не лише розвороту скульптури гетьмана", - констатували у прес-службі міської ради.
Як повідомляв УНІАН, у Чернігові пам'ятник гетьману України Богдану Хмельницькому, встановлений в однойменному сквері у центрі міста, цього тижня розвернули спиною до Москви. Дискусія щодо необхідності повернути Хмельницького обличчям до П'ятницької церкви, обласного драмтеатру і Красної площі велася досить довго. Тепер у ході реконструкції скверу постать Хмельницького - робота відомого скульптора Івана Кавалерідзе - розвернули, встановивши обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви.
***Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Чернігові, встановлений у 50-х роках ХХ століття, мав нагадувати про 300-літній ювілей «возз'єднання» України з Росією, що широко відзначався 1954 року. Ініціатором встановлення монументу був перший секретар чернігівського обкому КП(б)У Василь Марков.
Пам'ятник має вигляд бетонної статуї (заввишки 2,5 м) на циліндричному цегляному постаменті (заввишки 3,2 м), що спирається на чотирикутний цоколь, облицьований каменем і плиткою. Основою служить земляний пагорб. Розташований він у центрі скверу імені Б. Хмельницького (вул. Гетьмана Полуботка). Автори — скульптори І. П. Кавалерідзе, Г. Л. Петрашевич, архітектор - А. А. Карнабіда.
Рішення про напрямок орієнтування пам'ятника, за згадками Карнабіди, приймав тодішній перший секретар міськкому КП(б)У Федір Коротков, який розпорядився, аби гетьман дивився у напрямку запроектованої будівлі міськкому партії.
За однією з версій, про напрямок орієнтації пам'ятника запитували навіть у видатного архітектора-реставратора Петра Барановського, який саме займався відновленням П'ятницької церкви. Барановський ніби-то порекомендував встановити скульптуру на підшипники, аби можна було розвертати «за необхідності».