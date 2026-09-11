З Реткліффом чи без: у Politico пояснили, чому прориву в переговорах щодо України не передбачається

Якщо Реткліфф справді візьме на себе більш значущу роль, це, можливо, дозволить хоча б позбутися деяких витівок, які сприймалися як аматорські.

Перспектива того, що директор ЦРУ Джон Реткліфф візьме на себе кураторство "українського напрямку", викликала ентузіазм у різних вашингтонських угруповань - навіть попри те, що в Білому домі заперечували можливість такого розвитку подій. Про це пише Politico.

Стверджується, що прихильники України в США заявляють: неважливо, хто саме займається цим питанням, адже головні події розгортаються на полі бою.

"Якщо Реткліфф долучиться до справи, то варто врахувати, що він чудово розбирається в російській проблематиці", - сказав Метью Бойс, який обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії в першій адміністрації Трампа.

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Він застеріг від очікувань швидкої та значущої перемоги за столом переговорів.

"Путін вважає, що час працює на нього, робить ставку на ескалацію і не виявляє жодного інтересу до відходу від своїх жорстких, максималістських позицій", - зазначив Бойс.

І Білий дім, і ЦРУ спростували інформацію про те, що Реткліфф готується відігравати більш активну роль у переговорах між Росією та Україною. Український чиновник повідомив, що не має інформації про передачу кураторства цього питання Реткліффу, однак додав:

"Ми взаємодіємо зі США на всіх рівнях, включаючи ЦРУ".

Він не підтвердив інформацію про можливий візит Реткліффа до України.

Помічник одного з законодавців-демократів у Палаті представників зазначив, що Реткліфф - сильніший переговірник, ніж спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. Втім, за словами співрозмовника, без більш рішучої політики з боку США Росія продовжуватиме завдавати військових ударів, намагаючись ослабити Україну та підірвати її бойовий дух у зимовий період.

"Поки не буде реального тиску з боку США - через санкції, військову допомогу Україні та зміну самої суті політики, - ситуація не зміниться", - підкреслив помічник.

Зазначається, що якщо Реткліфф дійсно візьме на себе більш значущу роль, це, можливо, дозволить хоча б позбутися деяких витівок, які сприймалися як дилетантські.

Допомога Україні

Напередодні президент Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, який пообіцяв посилити підтримку прагнення України вступити до НАТО та ЄС. Зеленський також високо оцінив "дуже важливий пакет допомоги для посилення ППО", за який він висловив подяку.

У вівторок Міністерство оборони України оголосило про нові зобов’язання партнерів перед Києвом, зокрема про обіцянку Німеччини поставити додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot та запевнення Великої Британії щодо розширення підтримки у сфері протиповітряної оборони. ЄС також схвалив виділення близько 3,7 млрд доларів на фінансування систем ППО. А глава НАТО Марк Рютте у вівторок заявив, що поставки американської зброї Україні в рамках механізму PURL тривали безперебійно.

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