У Чернівцях на автомийці купали слона (відео)

У Чернівцях на автомийці із шланга мили слона. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Незвичний клієнт через габарити у приміщенні не помістився, тож і мити його довелося просто неба.

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Випадкові перехожі зафільмували таке незвичне дійство. Тварина, як з'ясувалась, з пересувного цирку, який тільки приїхав у Чернівці, і оселився через дорогу від автомийки.