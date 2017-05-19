У Чернівцях на автомийці купали слона (відео)
13:18, 19 травня 2017Курйози
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Тварина із пересувного цирку, який тільки приїхав у Чернівці.
Слона купали просто неба / скріншот
У Чернівцях на автомийці із шланга мили слона. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Незвичний клієнт через габарити у приміщенні не помістився, тож і мити його довелося просто неба.
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Випадкові перехожі зафільмували таке незвичне дійство. Тварина, як з'ясувалась, з пересувного цирку, який тільки приїхав у Чернівці, і оселився через дорогу від автомийки.
У мережі з’явилось відео, як на одній з чернівецьких автомийок купають слона
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