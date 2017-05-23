У Кувейті зловили голуба-кур'єра із повним рюкзаком наркотиків

Митники в Кувейті зловили поштового голуба, за допомогою якого драгдилери переправляли наркотики із Іраку. Про це у вівторок, 23 травня, повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що в рюкзаку, прикріпленому до спини птиці, перебувало 178 таблеток. Пернатого спіймали, коли він пролітав неподалік від будівлі митниці.

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У жовтні минулого року індійська поліція затримала в Кашмірській долини понад 150 голубів. Передбачається, що їх використовувала для шпигунства пакистанська розвідка.

На початку 2011-го увагу колумбійської поліції привернув поштовий голуб, який довго не міг піднятися в повітря і полетіти. З'ясувалося, що до спини птиці був прикріплений пакетик з 45 грамами марихуани, яку він повинен був доставити у в'язницю міста Букараманга.