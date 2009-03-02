Лікар порадив Уго Чавесу помовчати пару днів
09:19, 02 березня 2009Курйози
1096 0
Президент Венесуели не з мовчунів
|Уго Чавес
Про це сам венесуельський лідер розповів в ефірі свого щотижневого ток-шоу. Чавес нарікав, що мовчання не стане для нього кращими ліками. Досі йому вдавалося утримуватися від полум`яних промов не більше доби. Президент Венесуели відомий своїми тривалими виступами, він може говорити без зупинки по 5-7 годин.
У листопаді 2007-го року ця нестриманість стало причиною дипломатичного скандалу. На засіданні Ібероамериканського саміту Чавес почав перебивати прем`єр-міністра Іспанії, і іспанський король попросив його "заткатися".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter