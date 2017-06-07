У Дніпрі поліцейські зняли з даху житлового будинку нетверезого оголеного чоловіка (відео)

У Дніпрі голого чоловіка, що висів на драбині на даху житлового будинку, передали медикам.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рятувальна операція тривала понад чотири години. Нетверезий чоловік на даху триповерхового будинку лаявся, кричав та погрожував стрибнути вниз. Патрульні спершу вмовляли його злізти із драбини.

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Врешті-решт, одному з копів вдалося зафіксувати розбишаку, аби той не завдав собі шкоди.

Пожежною драбиною вже вранці його спустили на землю і передали медикам – його вдягнули і шпиталізували.