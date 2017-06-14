У США чоловік пограбував банк, щоб сховатися від дружини у в'язниці

В Американському Канзас-Сіті чоловік вирішив пограбувати банк для того, щоб сховатися у в'язниці від власної дружини. Про це пише Kansas City Star.

Згідно з інформацією видання, Джон Лоуренс Ріппл у вересні 2016 року прийшов у банк, дістав пістолет і зажадав від касира готівку. Після того, як працівник банку видав йому 2924 долара США (76 тис. гривень), грабіжник сів на стілець у вестибюлі банку, і став чекати поліції.

Перед тим, як пограбувати банк, чоловік залишив удома записку, в якій написав, що краще опиниться у в'язниці, ніж залишиться вдома.

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Суд засудив Ріппла до 6 місяців домашнього арешту і штрафу в $227 (5900 гривень): $100 в фонд жертв пограбування і $127 компенсація за пропущений робочий день касира.

Як з'ясувалося, Ріппл страждав від депресії, викликаної ліками, які він приймав після операції на серці. Він пройшов курс лікування і розкаюється в своїй провині.

"Тепер я відчуваю себе чудово", - каже чоловік.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білорусі укладені вкрали трактор і спробували втекти з колонії.