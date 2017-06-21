У Баварії діти обстріляли з іграшкового пістолета короля Таїланду

У Німеччині підлітки обстріляли з іграшкових пістолетів короля Таїланду Маху Вачіралонгкорна (Раму X), повідомив Бі-бі-сі представник прокуратури міста Ландсхут Томас Раушер.

Читайте такожНовий король Таїланду зійшов на престол (фото)Інцидент, про який стало відомо тільки зараз, стався ввечері 10 червня в місті Ердінге в федеративної землі Баварія, коли монарх катався на велосипеді. Два підлітки 13-ти і 14 років обстріляли Раму X з вікна будинку, коли він проїжджав повз з групою інших велосипедистів. Ніхто з них не постраждав.

"Ми знайшли пульки і можемо підтвердити, що підлітки стріляли з іграшкової зброї", - цитує представника поліції газета Bild.

За інформацією видання, пластикові кульки влучили Рамі X в спину, після чого його охоронці викликали правоохоронців. Заяву в поліцію король писати не став. Однак розслідуванням інциденту вже зайнялася прокуратура. 14-річному підлітку загрожує звинувачення в спробі нанесення "небезпечного тілесного ушкодження", його 13-річний друг ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

За даними Bild, Рама X володіє двома віллами на озері Штарнбергер в Баварії, що в 30 км від Мюнхена.

У Таїланді діють одні з найжорсткіших у світі законів про образу монархії. Зокрема, вони передбачають суворе покарання за публічну критику членів королівської сім'ї, в тому числі в соціальних мережах.

Раніше на цьому тижні жительку Таїланду засудили до 28 років тюремного ув'язнення за образливі пости в "Фейсбуці" на адресу попередника Махи Вачіралонгкорна, його батька Пхуміпона Адульядета, який помер у жовтні минулого року.

64-річний Маха Вачіралонгкорн був проголошений новим королем Таїланду в грудні 2016 року. Він став десятим монархом з династії Чакри.