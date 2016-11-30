Принца Таїланду офіційно запросили стати королем

Після цього всі учасники засідання вигукнули: "Хай живе король!" - повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

64-річний принц Маха Вачіралонгкорн стане королем Рамою Х, коли прийме запрошення.

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Ця процедура є формальністю, оскільки ще 13 листопада невдовзі після смерті короля Таїланду Пуміпона Адульядета принц, який був його єдиним сином, згідно з повідомленням уряду, погодився перейняти трон.

Урочиста церемонія коронації відбудеться щонайраніше після закінчення річного терміну жалоби. Нового короля Таїланду могли проголосити ще раніше, але, як повідомив принц главі уряду Таїланду невдовзі після смерті батька, він спершу хоче спокійно пережити траур.