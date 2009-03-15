Майже кожен десятий мільярдер зі списку Forbes - потенційний жених

Майже кожен десятий у світі мільярдер, який фігурує в рейтингу журналу Forbes, є потенційним женихом, оскільки або розведений, або ніколи не був одружений, - повідомляє РІА “Новости”.

Найбажанішим женихом планети - з фінансової точки зору - є володар статку в 16 мільярдів доларів - 67-річний мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. З 1993 року він розлучений.

Ну а найвигідніша наречена - "зірка" екрану Опра Вінфрі. Її статок оцінюється в 2,7 мільярда доларів.

Эхо Москвы