Автор блогу про здорове харчування отруїлася в прямому ефірі (відео)

26-річна автор блогу про здорове харчування під ніком Zhang в прямому ефірі відкусила частину темно-зеленого листа, схожого на Алоє вера. Виявилося, що це не Алоє.

Як повідомляє Новое время з посиланням на видання Shanghaiist, дівчина переплутала рослини і відкусила шматок отруйної Агави американської, яка дуже схожа на Алоє.

Після першого укусу вона вимовляє: "Це здорово", - після другого - розуміє, що щось йде не так, а "Алоє" дуже гіркий.

Рослина обпалила їй рот. У лікарні дівчині промили шлунок, щоб вимити сік Агави і їй врятувати життя. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.