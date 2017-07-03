Автор блогу про здорове харчування отруїлася в прямому ефірі (відео)
14:59, 03 липня 2017Курйози
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Рослина обпалила їй рот. У лікарні дівчині промили шлунок, щоб врятувати їй життя.
Дівчина переплутала рослини і відкусила шматок отруйної Агави американської / скрін відео
26-річна автор блогу про здорове харчування під ніком Zhang в прямому ефірі відкусила частину темно-зеленого листа, схожого на Алоє вера. Виявилося, що це не Алоє.
Як повідомляє Новое время з посиланням на видання Shanghaiist, дівчина переплутала рослини і відкусила шматок отруйної Агави американської, яка дуже схожа на Алоє.
Після першого укусу вона вимовляє: "Це здорово", - після другого - розуміє, що щось йде не так, а "Алоє" дуже гіркий.
Рослина обпалила їй рот. У лікарні дівчині промили шлунок, щоб вимити сік Агави і їй врятувати життя. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.
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