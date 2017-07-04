"Мене звуть CNN, і мене атакував президент США": телеканал відповів "сумним" роликом на "побиття" Трампа (відео)

Кілька днів тому американський президент Дональд Трамп опублікував у своєму Twitter відео, на якому бізнесмен «завдає удари» людині під час матчу з реслінгу. «Забавним» відео робить одна деталь — замість голови у «жертви» логотип CNN.

Треба сказати, що відносини Трампа і CNN були зіпсовані ще на початку президентської гонки в 2016 році. Тоді американський президент обвинувачував канал у створенні та розповсюдженні фальшивих новин. У соціальних мережах обмін «люб'язностями» між ЗМІ та Трампом вже нікого не дивує.

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Розгорнулися великі дебати в мережі. Так, одні стверджують, що останній раз Трамп смішно пожартував над каналом, інші ж говорять про пропаганду жорстокості. CNN опублікував відеовідповідь на образу президента.

Ролик починається зі слів: «Мене звуть CNN, і мене атакував президент Сполучених Штатів». Він виконаний у стилі сумної історії з ліричною музикою, де людина з логотипом CNN замість голови розповідає про реальні проблеми ЗМІ за останні кілька років. На даний момент відео набрало понад 2 млн. переглядів.