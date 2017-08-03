Крутіший за Шварценеггера: президент Туркменістану особисто перевірив боєздатність армії та показав, як тримати зброю (відео)

Глава держави цілить по мішенях із вогнепальної зброї, як герой бойовика.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов особисто перевірив боєздатність армії та рівень підготовки військових. Відповідне відео з’явилось у мережі. Читайте також"Письменник-ударник": у Туркменістані книги президента почали вголос читати по ТБ (відео) На відео можна також спостерігати, як глава держави цілить у мішені ножами, а також навчає військових, як правильно тримати зброю. Юзери Facebook під відео одразу ж відреагували.

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