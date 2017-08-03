Крутіший за Шварценеггера: президент Туркменістану особисто перевірив боєздатність армії та показав, як тримати зброю (відео)

11:38, 03 серпня 2017
Курйози
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Глава держави цілить по мішенях із вогнепальної зброї, як герой бойовика.

На відео можна також спостерігати, як глава держави цілить у мішені ножами / скріншот

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов особисто перевірив боєздатність армії та рівень підготовки військових. Відповідне відео з’явилось у мережі.

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На відео можна також спостерігати, як глава держави цілить у мішені ножами, а також навчає військових, як правильно тримати зброю.

Юзери Facebook під відео одразу ж відреагували.

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