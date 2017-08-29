Ляшко і в Німеччині знайшов корів (фото)

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, перебуваючи у Німеччині, сфотографувався з коровами. Відповідну світлину політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Німеччина - хороший приклад для України збереження природних ресурсів і розвитку сільського господарства. За зрубане без дозволу дерево тут посадять надовго, а корів у Німеччині скоро буде більше, ніж в Україні людей", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожЛяшко вилаявся у Раді, розповівши вульгарний анекдот про прибиральницю (відео)

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2016 року Ляшко привіз під Кабмін корів – вимагав підвищити ціни на молоко.

"Україна починається з корови, а хто цього не розуміє - наші вороги! Сьогодні з командою привели під Кабмін стадо корів і бідних доярок, які встають о п'ятій ранку, щоб напоїти молоком всю Україну", - писав лідер Радикальної партії.

Нагадаємо, що в 2011 році Ляшко намагався завести до Верховної Ради корову.