Лондонський поліцейський "підірвав" натовп своїм танцем (відео)

Танцюючий британський поліцейський став зіркою Ноттінг-хілльского карнавалу, який проходив в Лондоні. Про це повідомляє видання Evening Express.

Танець 34-річного Деніела Грема (Daniel Graham) зібрав натовп. Відео, зняті глядачами, зібрали безліч ретвітів в Twitter.

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На початку року Грем брав участь у телевізійному конкурсі Britain's Got Talent, але не дійшов до фіналу. Час від часу він демонструє свої вміння в Instagram.

Щорічний Ноттінг-хілльский карнавал влаштовують із 1966 року. Провідну роль зазвичай грають представники британської афрокарибскої громади. В минулому у святі брали участь до двох мільйонів осіб. За кількістю глядачів Ноттінг-хілльский карнавал поступався тільки карнавалу в Тринідад і Тобаго.