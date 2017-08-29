Лондонський поліцейський "підірвав" натовп своїм танцем (відео)
Танцюючий британський поліцейський став зіркою Ноттінг-хілльского карнавалу, який проходив в Лондоні.
Танцюючий британський поліцейський став зіркою Ноттінг-хілльского карнавалу, який проходив в Лондоні. Про це повідомляє видання Evening Express.
Танець 34-річного Деніела Грема (Daniel Graham) зібрав натовп. Відео, зняті глядачами, зібрали безліч ретвітів в Twitter.
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На початку року Грем брав участь у телевізійному конкурсі Britain's Got Talent, але не дійшов до фіналу. Час від часу він демонструє свої вміння в Instagram.
Щорічний Ноттінг-хілльский карнавал влаштовують із 1966 року. Провідну роль зазвичай грають представники британської афрокарибскої громади. В минулому у святі брали участь до двох мільйонів осіб. За кількістю глядачів Ноттінг-хілльский карнавал поступався тільки карнавалу в Тринідад і Тобаго.
When been a policeman is your 2nd job... #nottinghillcarnival2017#PoliceWithPridepic.twitter.com/9Ct8kObC3r— iam_Phemmy_Nice® (@phemmynice) August 28, 2017
VIP guests at Rampage sound system! #NottingHillCarnival#OurSaferCarnivalpic.twitter.com/PWrXliLxDn— CSupt Robyn Williams (@SuptRobynMPS) August 27, 2017