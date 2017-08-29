У КНДР випустили гру-шутер "Полювання на янкі"

Північнокорейські розробники створили гру «Полювання на янкі» (Hunting Yankee). Місцеві ЗМІ пишуть про її високу популярність серед населення, повідомляє портал PC Gamer.

«Розважальна 3D-програма "Полювання на янкі" — це бойова гра про відстріл та вбивство янкі з допомогою снайперської гвинтівки в тилу ворога», — говорить опис гри від Arirang-Meari, одного з державних ЗМІ Північної Кореї.

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Однак не уточнюється, на якій платформі доступна «Полювання на янкі», як і те, хто є розробником гри. Судячи по єдиному доступному в мережі скріншоту, шутер вийшов на мобільні пристрої.