У США затримали аліментника-рекордсмена

В американському штаті Мічіган заарештували 42-річного Тома Фрейзера, який заборговував більше півмільйона доларів неоплачених аліментів, повідомляє АР.

Влада встановила, що Фрейзер є батьком 14 дітей від 13 жінок. Сам він стверджує, що його дітьми є лише троє.

Фрейзер - безробітний і заявляє, що не в змозі платити аліменти, сума яких доходить до трьох тисяч доларів на місяць.

Радіо Свобода