У США затримали аліментника-рекордсмена
01:15, 13 квітня 2009Курйози
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Батько 14 дітей від 13 жінок
В американському штаті Мічіган заарештували 42-річного Тома Фрейзера, який заборговував більше півмільйона доларів неоплачених аліментів, повідомляє АР.
Влада встановила, що Фрейзер є батьком 14 дітей від 13 жінок. Сам він стверджує, що його дітьми є лише троє.
Фрейзер - безробітний і заявляє, що не в змозі платити аліменти, сума яких доходить до трьох тисяч доларів на місяць.
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