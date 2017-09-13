"Спасибі, що не Чикатило": в соцмережах сміються над Яценюком-"придністровським бойовиком"

Чергові надумані звинувачення російських слідчих щодо екс-прем'єра України Арсенія Яценюка викликали у соціальних мережах масу забавних жартів і коментарів. В цей раз Яценюку "інкримінують" участь у бойових діях в Придністров'ї.

В матеріалах справи з'явилося фото членів УНА-УНСО в 1992 році, а в рамках "експертизи" одного з них назвали Яценюком.

До "троллінгу" приєднався навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ось працюєш поруч з людиною роки - а він виявляється не тільки в Чечні мочив .. так ще й у Преднестровье різав!☻ https://t.co/PUu3iDkPbSpic.twitter.com/fjRlTIRTlL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 вересня 2017 р.

А кровожерливий Бойової Кроль.виявляється,рузкую кровишшу проливав ще і в Придністров'ї. pic.twitter.com/K5evuVH5iJ — свічка (@svecha62) 13 вересня 2017 р.

Яценюк машина для вбивства. Скоро і В'єтнам вилізе — click click error!! (@not_problem_ua) 13 вересня 2017 р.

За 25 років бойовик Яценюк не змінився. pic.twitter.com/gc26Mm8pvC — Mikhail Golub (@golub) 13 вересня 2017 р.

Нагадаємо, у вересні 2015 року глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що слідство має інформацію про нібито особистому участю Яценюка у бойових діях у Чечні.