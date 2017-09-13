"Спасибі, що не Чикатило": в соцмережах сміються над Яценюком-"придністровським бойовиком"

18:39, 13 вересня 2017
Суспільство
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До "троллінгу" приєднався навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

фото соцмережі

Чергові надумані звинувачення російських слідчих щодо екс-прем'єра України Арсенія Яценюка викликали у соціальних мережах масу забавних жартів і коментарів. В цей раз Яценюку "інкримінують" участь у бойових діях в Придністров'ї.

В матеріалах справи з'явилося фото членів УНА-УНСО в 1992 році, а в рамках "експертизи" одного з них назвали Яценюком.

До "троллінгу" приєднався навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, у вересні 2015 року глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що слідство має інформацію про нібито особистому участю Яценюка у бойових діях у Чечні.

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Теги: #Яценюк в Чечні#Яценюк Придністров'я Чечня