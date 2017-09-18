"Медведєв під дощем" та "Путін заборонений": Навальний продає антикремлівські футболки та сумки (фото)

Опозиційний російський політик Олексій Навальний 18 вересня відкрив інтернет-магазин, в якому продають футболки, толстовки, сумки, гумові качечки. Про це повідомляється на сайті магазину Навального.

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Так, у ньому можна купити товари під назвами "Навальний 2!18", "Медведєв під дощем", "Путін заборонений"; а також гумову качечку -"сучасний символ боротьби з корупцією".

"Але це не зовсім магазин. Це ще один спосіб допомогти кампанії Навального та отримати на пам'ять щось приємне. Усі гроші, які ми заробимо, будуть витрачені на забезпечення роботи наших штабів", - йдеться у повідомленні на стартовій сторінці інтернет-магазину.

Як повідомляв УНІАН, у Росії випустили відверті футболки із зображенням президента РФ Володимира Путіна.