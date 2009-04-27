Росіяни досягли Північного полюса на автомобілях

Учасники Морської льодової автомобільної експедиції (МЛАЕ-2009) на двох машинах-амфібіях, оснащених колесами з шинами низького тиску, в неділю досягли Північного полюса, йдеться в повідомленні на офіційному сайті експедиції.

"Поставлений новий абсолютний світовий рекорд. Ніхто і ніколи не доїжджав до Північного полюса на автомобілях", - йде мова в повідомленні.

Експедиція вирушила до полюса 20 березня з острова Голомянний (архіпелаг Північна земля). Сім осіб пересувалися на двох шестиколісних машинах - "Ємеля-1" і "Ємеля-2", які також тягнули за собою причепи. Керує експедицією конструктор обидвох "Ємель" Василь Єлагін.

РІА "Новости"