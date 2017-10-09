У Нью-Йорку розгорівся скандал через "проросійський" бургер - на честь Путіна (відео)

Ресторан у Нью-Йорку відхрещується від бургера на честь Володимира Путіна, про який збрехали російські ЗМІ.

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У день народження президента Росії журналісти московського телеканалу повідомили про величезний бургер, який зробили у США на честь Путіна. Утім у ресторані заявили, що ніколи не пропонували відвідувачам подібної страви.

Дівчина, яка з'явилася у репортажі й розповідала про святковий проросійський бургер, збрехала менеджерам закладу, що знімала відео для шкільного проекту.

Як повідомляв УНІАН, у Берліні в день народження російського президента Володимира Путіна з'явилося графіті з ним, пізніше на зображенні написали "вбивця" та "злодій".