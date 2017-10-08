Путіна "привітали" з днем народження мультфільмом з Януковичем (відео)

У Росії опублікували забавний мультфільм до дня народження президента РФ Володимира Путіна. Його на своїй сторінці у Facebook розмістив опозиційний політик Михайло Ходорковський.

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Так, героями анімації стали, крім Путіна, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, глава компанії "Роснефть" Ігор Сєчин, екс-міністр економіки РФ Олексій Улюкаєв, колишній президент України-втікач Віктор Янукович і опозиціонер Олексій Навальний.

Основний сюжет мультфільму про те, які подарунки згадані вище дарували президенту РФ. Наприклад, Янукович вкрав для Путіна пару помідорів із супермаркету.

Як повідомляв УНІАН, у Берліні в день народження російського президента Володимира Путіна з'явилося графіті з ним, пізніше на зображенні написали "вбивця" та "злодій".