"Просто допомогла": в Австралії жінка голими руками перенесла акулу назад в океан (відео)

Мешканка Австралії Меліса Хатейер голими руками повернула акулу в океан з пляжного басейну. Про це повідомляє The Daily Mirror.

Хатейер працює агентом з нерухомості. За її словами, вона зробила те, що зазвичай робить в офісі – переміщує тих, хто потребує нового будинку.

Читайте такожМузика в стилі Death metal зацікавила великих білих акул (відео) Хетейер плавала вранці в басейні в передмісті Кронулла на півдні Сіднея. На відео, яке зробила дочка жінки, видно, як Хатейер безстрашно плаває поруч з акулою.

Згодом жінка піднімає її на руки, переносить до краю басейну і кидає назад в океан. Люди, які спостерігають, голосно підтримують її.

Тепер жінка набула великої популярності. Про неї пишуть в ЗМІ і запросили взяти участь у ранковому шоу. Меліса розповіла: "Я загнала її на мілину, потім спіймала, кинула назад і врятувала її".

На захоплені коментарі телеведучого вона відповіла: "Я не була (злякана). Просто думала, що вона потрапила в пастку цього скельного басейну, і мені потрібно було їй допомогти".

"Я агент з нерухомості, моя робота полягає в тому, щоб допомогти людям переїхати в їхні ідеальні будинки. Я просто допомогла акулі переселитися в океан", – додала вона.