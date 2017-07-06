Похазяйнував: ведмідь п'ять годин громив кухню, поки американець спав (відео)

19:01, 06 липня 2017
Курйози
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Ведмідь пробрався до будинку мешканця американського міста Колорадо-Спрінгс.

Тварина провела на кухні п'ять годин, а сам власник мирно спав у своїй кімнаті. Завдяки встановленій у будинку камері можна подивитися на пригоди ведмедя, передає Daily News.

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Так, він обійшов всю кухню у пошуках їжі й навіть зміг заглянути у холодильник. "Гостя" в розгромленій кімнаті власник будинку виявив тільки вранці.

Коли фахівці прибули на місце інциденту, вони вирішили приспати хижака, оскільки він нібито ніс небезпеку для людей.

Раніше у США дикий ведмідь вирішив взяти участь у масовому забігу.

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Теги: #ведмідь на кухні#ведмідь розгромив кухню