Похазяйнував: ведмідь п'ять годин громив кухню, поки американець спав (відео)
19:01, 06 липня 2017Курйози
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Ведмідь пробрався до будинку мешканця американського міста Колорадо-Спрінгс.
Тварина провела на кухні п'ять годин, а сам власник мирно спав у своїй кімнаті. Завдяки встановленій у будинку камері можна подивитися на пригоди ведмедя, передає Daily News.
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Так, він обійшов всю кухню у пошуках їжі й навіть зміг заглянути у холодильник. "Гостя" в розгромленій кімнаті власник будинку виявив тільки вранці.
Коли фахівці прибули на місце інциденту, вони вирішили приспати хижака, оскільки він нібито ніс небезпеку для людей.
Раніше у США дикий ведмідь вирішив взяти участь у масовому забігу.
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