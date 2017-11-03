Горе-грабіжник сім годин провисів у вікні для витяжки (фото)

Поліція британського міста Хандсворт опублікувала фотографію злодія, який намагався залізти в піцерію DFC Chicken.

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О 2 годині ночі чоловік спробував проникнути до закладу через порожнє вікно для витяжки, але застряг надовго, передає Вirminghammail.

Тільки через 2 години чоловіка, який кликав на допомогу, помітив випадковий перехожий й викликав поліцію. Але правоохоронцям знадобилося 5 годин, щоб витягнути зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, у Львові у червні цього року злодій-невдаха застряг у вентиляційному вікні при спробі втекти.