Горе-грабіжник сім годин провисів у вікні для витяжки (фото)

14:03, 03 листопада 2017
Курйози
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Злодій змушений був покликати на допомогу, оскільки застряг.

Горе-злодій потрапив у поліцію / фото birminghammail.co.uk

Поліція британського міста Хандсворт опублікувала фотографію злодія, який намагався залізти в піцерію DFC Chicken.

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О 2 годині ночі чоловік спробував проникнути до закладу через порожнє вікно для витяжки, але застряг надовго, передає Вirminghammail.

Тільки через 2 години чоловіка, який кликав на допомогу, помітив випадковий перехожий й викликав поліцію. Але правоохоронцям знадобилося 5 годин, щоб витягнути зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, у Львові у червні цього року злодій-невдаха застряг у вентиляційному вікні при спробі втекти.

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Теги: #вентиляційне вікно#грабіжник застряг