У Львові грабіжник-невдаха застряг у вентиляційному вікні (відео)
10:47, 26 липня 2017Курйози
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У Львові злодій-невдаха застряг у вентиляційному вікні при спробі втекти.
Во Львове вор-неудачник застрял в вентиляционном окне при попытке убежать
У Львові двоє зловмисників вночі залізли до підвалу багатоповерхівки. Встигли зламати двері комірки й спакувати у сумку кабелі та електроінструменти.
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Проте гуркіт у підвалі почули мешканці. Вони застали крадіїв на гарячому і викликали поліцію. Один зі злодіїв кинувся тікати серез вентиляційне вікно і там застряг. Копам довелося діставати "заручника" із "пастки".
Поплічника теж затримали, він причаївся в одній із комірок підвалу. Обоє вже мають кримінальне минуле.
Раніше французька поліція затримала злодія, який застряг у вітрині магазину під час пограбування.
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