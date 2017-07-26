У Львові грабіжник-невдаха застряг у вентиляційному вікні (відео)

У Львові двоє зловмисників вночі залізли до підвалу багатоповерхівки. Встигли зламати двері комірки й спакувати у сумку кабелі та електроінструменти.

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Проте гуркіт у підвалі почули мешканці. Вони застали крадіїв на гарячому і викликали поліцію. Один зі злодіїв кинувся тікати серез вентиляційне вікно і там застряг. Копам довелося діставати "заручника" із "пастки".

Поплічника теж затримали, він причаївся в одній із комірок підвалу. Обоє вже мають кримінальне минуле.

Раніше французька поліція затримала злодія, який застряг у вітрині магазину під час пограбування.