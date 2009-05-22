Глава Пентагону хоче зустрітися з «солдатом у рожевих трусах»

08:18, 22 травня 2009
Курйози
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"Оце так інновація!"

 Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що хотів би зустрітися з солдатом, який, знаходячись на передовій, стріляв по талібах прямо в рожевих трусах.

«Залишається тільки дивуватися, що подумав би ворог за цих обставин. Оце так інновація в психологічному веденні війни», - сказав Гейтс

Як повідомлялося, американський солдат Захарі Бойд прославився після появи фотографій, на яких він зображений серед інших бійців з автоматом і в бронежилеті поверх спідньої білизни, на базі в Афганістані.

Фото AP
«19-річний Захарі Бойд спав, коли ворожі бійці атакували військову базу в провінції Кунар. У нього було достатньо часу, щоб надіти бронежилет і шолом, але довелося обійтися без уніформи, щоб якнайскоріше приєднатися до своїх товаришів у бункері», писала газета The Telegraph .

«На жаль, результати цього нестандартного підходу до камуфляжу – рожеві труси «I love NY» і яскраво-червона футболка – “увічнив” фотограф Associated Press».

За словами матері Бойда, син сам подзвонив додому, щоб попередити рідних про те, що тепер його фотографія може з`явитися на першій шпальті New York Times. Він також розповів, що можливо, він позбудеться роботи, після того, як президент побачить його без уніформи.

Газета.ру

 

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