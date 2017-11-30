Миттєва карма: в Угорщині злочинця збила машина після пограбування банку (відео)
01:21, 30 листопада 2017Курйози
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Намагаючись утекти від поліції, злодій забув про правила дорожнього руху і його збила машина.
В Угорщині злочинця збила машина після пограбування банку. Про це розповідається у сюжеті 2+2.
В Угорщині до лікарні потрапив злочинець після пограбування банку. Намагаючись утекти від поліції, злодій забув про правила дорожнього руху і його збила машина.
Як повідомляв УНІАН, шість лондонських грабіжників зникли з місця злочину на одному мопеді.
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