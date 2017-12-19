У Берліні пенсіонер погрожував дівчині пістолетом, щоб та поступилася місцем у метро

У метро Берліна літній чоловік вимагав у дівчини поступитися йому місцем, погрожуючи вогнепальною зброєю. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Берліна, передає Європейська правда.

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Інцидент стався у другій половині дня у понеділок. "Згідно з повідомленнями свідків, о 16.50 на станції Borsigwerke 78-річний чоловік агресивно вимагав у 25-річної дівчини поступитися йому місцем" - йдеться у повідомленні.

Чоловік заявив, що є поліцейським, і показав їй пістолет у своїй продуктовій сумці. Після цього він змінив вагон. Поліція затримала пенсіонера і, встановивши особу, відпустила. Зараз проводиться розслідування за фактом погроз та порушення закону про зброю.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у київському метро голий чоловік намагався викрасти поїзд.