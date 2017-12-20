Неймовірну красу головної ялинки країни в Києві показали з висоти пташиного польоту (відео)

Відео: Олександр Гончаров, Апостроф

У Києві на Софіївській площі 19 грудня запалили головну ялинку України. Відео того, що відбувається, з висоти пташиного польоту показав на своєму YouTube-каналі "Апостроф".

Читайте такожУ Києві запалили головну ялинку країни (відео)

Жива ялинка, яку спеціально до свята привезли з Карпат, прикрашена різноманітними іграшками та ліхтариками. Через складні погодні умови і затримку з доставкою дерева ялинку не встигли повністю прикрасити до дня запалювання.

За задумом організаторів, щодня ялинка буде змінювати колір підсвічування і тільки в день відкриття та 31 грудня дерево буде підсвічено всіма відтінками веселки.

На церемонії були присутні мер Києва Віталій Кличко і дружина президента України Марина Порошенко.

Завершив церемонію святковий концерт, хедлайнером якого став співак Дмитро Шуров (Ріапобой).