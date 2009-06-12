Обаму помістили у вушко голки

Знаменитий британський скульптор Віллард Віган, який прославився в жанрі «міні-арту» створив скульптуру сім`ї американського президента Барака Обами, яка поміщена у вушко голки. Повідомляє сьогодні The Telegraph.

Скульптури Вігана настільки малі, що непомітні неозброєним поглядом. На створення однієї скульптури художник витрачає приблизно місяць, у своїй роботі він використовує саморобні інструменти, фігурки він вирізає із зерен рису або крупинок цукру, а потім розфарбовує за допомогою крила мухи.

Газета.ру