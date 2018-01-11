У мережі показали, як російський солдат спалив дорогий БТР через обід на багатті (відео)
Російському військовому було призначено 6 місяців служби у дисциплінарній військовій частині.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Рядовий строкової служби РФ Семен Мережников, який спалив БТР за 28 мільйонів рублів, розігріваючи консерви на багатті, вийшов на волю з дисбату. Сьогодні в мережі з'явилося відео з інцидентом, який стався у 2017 році.
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"Голодний солдат спалив БТР за 28 млн, розігріваючи консерви на багатті. Сьогодні він вийшов на волю, провівши півроку в дисбаті", - пише телеграм-канал Mash.
Як повідомляв УНІАН, інцидент стався у 2017 році. БТР-82 під час навчальних занять був накритий маскувальною сіткою, брезентом і сухою травою, які спалахнули від розведеного багаття. В результаті було знищено амуніції і військової техніки на загальну суму майже 490 тисяч доларів.