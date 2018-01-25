Джастін Трюдо блиснув у Давосі арсеналом веселих шкарпеток - у горошок і з жовтими каченятами (фото)
16:01, 25 січня 2018Курйози
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Якщо на іншому політику такий аксесуар міг би виглядати безглуздо, то на Трюдо - гармонійно і стильно.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Тюдо на Всесвітньому економічному форумі в Давосі надів шкарпетки із забавними принтами.
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Давно відомо, що у канадського прем'єра є секретна зброя, яка відрізняє його від інших світових лідерів: арсенал веселих шкарпеток. Шкарпетками політик не вперше розбавляє свої ділові сірі будні. У перший день форуму фотографи впіймали канадського прем'єра в блакитних шкарпетках в чорний горошок.
На другий день в Давосі Трюдо надів сині шкарпетки з принтом з жовтих качок.
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