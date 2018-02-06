Перебивав і закликав говорити повільніше: в Туреччині міністр попросив перепрограмувати нечемного робота-ведучого (відео)

Міністр виступав в центрі науки та технологій в Анкарі у День безпечного інтернету.

У Туреччині перепрограмували створеного турецькими інженерами робота Sanbot, після того, як він кілька разів перебив міністра транспорту, судноплавства та зв'язку Ахмета Арслана під час його виступу.

Про це повідомляє газета Hurriyet.

За даними видання, міністр виступав в центрі науки та технологій в Анкарі у День безпечного інтернету. Ведучим заходу був робот. Кілька разів під час промови міністра машина перебивала Арслана і закликала його говорити повільніше.

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«Колеги, хтось повинен взяти робота під контроль. Будь ласка, зробіть все необхідне», — сказав Арслан.

Як повідомляє газета, спочатку у робота відключили мікрофон, а після заходу його перепрограмували.

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