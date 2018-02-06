Перебивав і закликав говорити повільніше: в Туреччині міністр попросив перепрограмувати нечемного робота-ведучого (відео)

14:09, 06 лютого 2018
Курйози
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Ведучим заходу був робот / фото hurriyet.com.tr

Про це повідомляє газета Hurriyet.

За даними видання, міністр виступав в центрі науки та технологій в Анкарі у День безпечного інтернету. Ведучим заходу був робот. Кілька разів під час промови міністра машина перебивала Арслана і закликала його говорити повільніше.

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«Колеги, хтось повинен взяти робота під контроль. Будь ласка, зробіть все необхідне», — сказав Арслан.

Як повідомляє газета, спочатку у робота відключили мікрофон, а після заходу його перепрограмували.

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Теги: #нечемний робот міністр#робот у Туреччині