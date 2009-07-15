Німець підірвав квартиру надувним матрацом

45-річний житель Дюсельдорфа підірвав власну квартиру надувним матрацом. Приміщення спустошене, решту жителів будинку тимчасово евакуювали, в результаті вибуху постраждала трирічна дівчинка, яка одержала незначні опіки, повідомляє Express.

Чоловік збирався на пляж, проте в надувному матраці виявилася дірка. Йти в магазин, щоб купити спеціальний клей для гуми, власник матраца не захотів: пошкодував грошей.

Натомість він узяв балон, призначений для тимчасової ліквідації дірок у шинах, і задув його в матрац. Через деякий час, чоловік спробував накачати матрац, але не став використовувати ручний насос, а підключив електричний.

Іскра від насоса запалила газову суміш у матраці. Пролунав вибух. Величезний спалах полум`я обпалив руку маленької доньки власника матраца. Квартира - повністю спустошена, а на сходовій клітці тріснула одна із стін.

Лента.ру