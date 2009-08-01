У Вінниці священики проведуть «Брейн-ринг»

Вінницька єпархія УПЦ планує у вересні 2009 року провести інтелектуальну гру «Брейн-ринг» серед молоді – прихожан храмів міста.

Як повідомив УНІАН секретар Вінницького єпархіального управління УПЦ протодиякон Владислав ДЕМЧЕНКО, кожен священик у своїй парафії має організувати і підготувати свою команду із п’яти чоловік.

Очікується, що у вересні 20 команд із 30 храмів зійдуться у «парному двобої». Православні змагатимуться у знаннях із історії церкви, Біблії та історії України.

В якості призів учасники отримають духовну літературу, а команда переможець – поїздку по святим місцям.

«Це лише один із низки заходів, які проводяться в рамках оголошеного Вінницькою єпархією «Року місіонерства та духовної просвіти». Загалом у 2009 році з благословення архієпископа Вінницького і Могилів-Подільського СИМЕОНА планується до проведення ще багато заходів», - сказав В.ДЕМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, парафіяни Вінницької і Могилів-Подільської єпархії УПЦ 14-16 липня провели сплав на катамаранах річкою Південний Буг.