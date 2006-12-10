Головну ялинку України прикрасять 6 кілометрами гірлянд

На Майдані Незалежності в Києві вже почали монтувати металевий каркас для новорічної ялинки, яка буде цього року заввишки 35 метрів. Від своєї попередниці вона різнитиметься більшою кількістю гірлянд, привезеними спеціально з Франції, рожевими світлодіодами та іграшковими свинками.

Як передає “5-й канал”, щоб зібрати конструкцію знадобиться п`ять сотень звичайних ялинок. ЇЇ прикрасять шістьома кілометрами кольорових гірлянд, і розвісять їх так, щоб світловий малюнок не повторювався принаймні упродовж 15-ти хвилин.

За словами монтувальників, які понад 20 років встановлюють святкове дерево, в Києві однак були й цікавіші проекти. Усі пам`ятають невелику ялинку, яка оберталося навколо своєї осі. Нині дивують лише величиною.

Нагадаємо, головна ялинка країни засяє вогнями 23 грудня.

Як повідомляв УНІАН, на організацію святкування Нового 2007 року в Києві планується витратити близько 2 млн. грн., з яких бюджетних - менше половини.

За інформацією начальника Головного управління культури і мистецтв Світлани ЗОРІНОЇ, на встановлення головної ялинки України міська влада планує витратити 945 тис. грн. міського бюджету.

Довідка УНІАН. Новорічна ялинка 2005 та 2006 років на майдані Незалежності була заввишки 38 метрів, разом із постаментом - близько 40 метрів. Згідно з оприлюдненою інформацією, на новорічні заходи та святкове оформлення міста торік столична влада виділила 1,1 млн. грн., з них 300 млн. грн. було виділено для новорічної ялинки.