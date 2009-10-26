Журналісти оцінили наручний годинник Медведєва

Президент Росії Дмитро Медведєв носить наручний годинник Breguet за $32 тис., що більш ніж удвічі дешевше за годинник Patek Philippe за $74,8 тис., сфотографований на руці міністра транспорту Ігоря Левітіна, пише газета «Ведомости» з посиланням на дані власного фотобанку.

За даними газети, найдорожчий годинник з тих чиновницьких хронометрів, які потрапили на сторінки газети носить заступник московського мера Володимир Ресін - його годинник DeWitt La Pressy Grandle Complication коштує 1 044 800 швейцарських франків (приблизно $1,038 млн.). Серед чиновників власників не найдорожчого годинника ($2-$15 тис.) газета наводить імена Володимира Путіна, Ігоря Шувалова, Владислава Суркова, Германа Грефа і Олексія Кудріна. Володарем найдешевшого хронометра, за даними газети, є губернатор Нижегородської області Валерій Шанцев, чиї Rado за каталогом Wristwatch коштують не більше 1800 швейцарських франків.

Газета.ру