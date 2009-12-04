Президент США Барак ОБАМА запалив вогні Різдвяної ялинки біля Білого дому у Вашингтоні.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», йому допомагали дружина і дочки. Церемонія була яскравою, подивитися на неї прийшло багато людей.

Свою промову Б.ОБАМА почав з побажання щасливих свят, а потім закликав співвітчизників "подумати і помолитися за тих, хто зустрічає нинішні свята далеко від дому, а саме, про військовослужбовців, які щодня ризикують життям, щоб ми жили в мирі і спокої".

Президент США згадав і тих, хто зіткнувся з проблемами всередині країни, втратив роботу або дім.

Потім Б.ОБАМА почав відлік від п`яти до одного, після чого, разом з дружиною і дочками, натис на кнопку, і Різдвяна ялинка засіяла вогнями.