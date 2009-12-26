У Криму затримали водія... з простреленою головою

У Криму співробітники дорожньо-постової служби затримали водія, який, вирішивши скоїти самогубство, вистрілив собі в голову і сів за кермо автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, водія було затримано ще 5 грудня на автодорозі Феодосія - Керч, однак про інцидент міліція повідомила тільки зараз.

Як йдеться у повідомленні, автомобіль «Мазда», петляючи, рухався у бік Керчі. На вимогу негайної зупинки жезлом водій не відреагував. Щоб привернути його увагу, інспектор почав подавати звукові сигнали свистком. Автомобіль зупинився. Водій заглушив двигун, але з машини не вийшов. Двері і стекла автомобіля були наглухо закриті. Зупинивши два вантажні автомобілі, співробітники міліції заблокували можливий рух «Мазди». Інспектор через лобове скло помітив кульовий отвір у водія в області скроні, пістолет для стрільби гумовими кулями і кров у салоні.

Співробітники ДПС, відкривши двері машини, надали першу медичну допомоги пораненому і викликали «швидку».

«Відсутність запаху пороху, кров, що запеклася, у салоні машини і на зброї - все це свідчило про те, що водій зробив постріл задовго до зупинки автомобіля на залізничному переїзді», - йдеться у повідомленні.

За даними міліції, зараз 39-річний житель Сімферопольського району перебуває у лікарні.